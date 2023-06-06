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Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

В результате список пострадавших увеличился до 53. Ранее сообщалось и 16 жертвах.

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
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Первые случаи отравления сидром зафиксировали накануне. Жители Ульяновской области купили алкогольный напиток в магазинах «Территория пива». Случаи отравления выявили в Самарской области. Там погибли две женщины, семь человек пострадали. Кроме того, молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

Несколько смертельных эпизодов зафиксированы в Нижегородской области.

СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя.

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