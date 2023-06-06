Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Первые случаи отравления сидром зафиксировали накануне. Жители Ульяновской области купили алкогольный напиток в магазинах «Территория пива». Случаи отравления выявили в Самарской области. Там погибли две женщины, семь человек пострадали. Кроме того, молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.