Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
В результате список пострадавших увеличился до 53. Ранее сообщалось и 16 жертвах.
Первые случаи отравления сидром зафиксировали накануне. Жители Ульяновской области купили алкогольный напиток в магазинах «Территория пива». Случаи отравления выявили в Самарской области. Там погибли две женщины, семь человек пострадали. Кроме того, молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.
Несколько смертельных эпизодов зафиксированы в Нижегородской области.
СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя.