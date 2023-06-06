Ветераны спецслужб назвали способы борьбы с украинской агентурой в России

Украина создала в России сеть диверсантов, которым передает беспилотники для терактов. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Как может выглядеть такая сеть, какими каналами и маршрутами доставки она пользуется и какие меры следует предпринять российским правоохранителям для ее ликвидации?

Украина сумела создать разветвленную сеть агентов, которые занимаются организацией диверсий внутри России, сообщает CNN. Кроме того, ВСУ начали осуществлять поставки БПЛА своим сторонникам в РФ. Американские официальные лица считают, что диверсанты, проводя атаку беспилотников на Кремль, запускали дроны непосредственно с территории РФ.

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В Штатах также придерживаются мнения, что диверсионные ячейки, созданные Украиной в России, состоят из хорошо подготовленных оперативников и людей, выражающих симпатии ВСУ. Как утверждают источники CNN из американского правительства, все атаки были осуществлены с помощью БПЛА украинского производства.

Также отмечается, что точные каналы, по которым Украине удалось передать беспилотники, до сих пор не установлены. Тем не менее, по данным издания, ВСУ использовали «хорошо отработанные маршруты контрабанды», с помощью которых в Россию можно доставить как целые БПЛА, так и их запчасти для последующей сборки внутри страны.

Представитель европейской разведки в интервью CNN заметил, что граница РФ и Украины «обширна и трудно контролируемая», что позволяет осуществлять незаметную переброску вооружений в оба конца. Издание подчеркивает, что официальные лица США публично осудили удары ВСУ по территории России, предостерегая партнеров о возможной эскалации конфликта.

Тем не менее в беседе с CNN неназванные американские чиновники охарактеризовали подобные атаки как «разумную военную стратегию, которая способствует отвлечению ресурсов РФ на защиту собственных городов». Подчеркивается, что подобная тактика становится особенно полезной в условиях скорого начала контрнаступления ВСУ.

Так, вице-адмирал Франции Николя Вожур заявил, что «нападения на объекты внутри России являются «частью войны», которые позволяют подать необходимые сигналы населению страны». Кроме того, по его мнению, Украине нельзя запретить «размышлять» о подобных действиях. При этом в Лондоне полагают, что Россия оказалась перед дилеммой: укреплять защиту приграничных регионов или сосредоточиться на контроле новых регионов страны.

По мнению российских специалистов, опубликованные телеканалом CNN данные выглядят на редкость достоверными, причем подобные версии о работе украинской агентуры в России выдвигались и ранее в экспертном сообществе. Другое дело, что цель таких публикаций имеет несколько причин. Первая – показать западной аудитории, что поддержка Украины не напрасна и ВСУ могут добиваться некоторых целей.

Вторая причина – придать масштаб и значимость украинской диверсионной сети, вызвав тем самым панические настроения среди россиян. Третья причина – невольное признание того, что украинские БПЛА даже с учетом «западной» модернизации не могут надежно преодолеть российскую ПВО, из-за чего диверсантам приходится запускать дроны непосредственно с территории России.

И четвертая причина – смещение акцентов в позиции США по атакам целей на территории России. Как отмечают эксперты, в последнее время американские официальные лица все чаще дрейфуют от общих фраз вроде «мы не поощряем такие атаки» в сторону «Украина сама решает, как ей защищаться».

С другой стороны, российские силовые структуры эти данные без внимания не оставят.

«Наши правоохранители продолжат усердно работать над выявлением преступлений террористической направленности, в том числе по выявлению диверсантов», – сказал подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Он также призвал обратить внимание на проблему доставки продукции двойного назначения в Россию, которая может использоваться для терактов. «Элементы дронов и взрывчатки могут поступать в Россию через коммерческие организации. Вчерашние торговцы оружием с черного рынка этим охотно занимаются», – добавляет собеседник.

«Комплектующие для дронов приходят из разных стран, отследить их таможенным органам проблематично. Наиболее частые источники – Китай, Казахстан и Турция. Однако надо понимать, что нередко граждане этих государств даже не предполагают, что содействуют доставке деталей для БПЛА преступным группам», – отмечает эксперт.

«На фоне этого, вероятно, стоит уделить особое внимание законодательной базе. На данный момент правовыми нормами не предусмотрено изъятие на таможне некоторых видов продукции. А ведь часть из этого может впоследствии применяться для диверсий на территории РФ», – подчеркивает он.



«При этом все БПЛА для терактов собираются, грубо говоря, «на коленке». Для этого используются чердаки, подвалы, арендованные квартиры. И тут уже особая ответственность ложится на плечи нашей полиции и ее агентурной сети, которая работает в регионах», – пояснил собеседник.



«Нужно вернуться к советской практике, когда сотрудники полиции осуществляли профилактический контроль и визуальный осмотр каждого подобного помещения и предприятия, если у них возникали хоть какие-то подозрения. Также необходимо обратиться за содействием к местным жителям», – предлагает Иванников.



«В идеале стоило бы задуматься о возвращении практики обязательной регистрации людей по месту пребывания. Эта простая, но очень действенная мера упростит борьбу с терроризмом. Тут сыграет и психологический аспект – человек, ставший на учет, десять раз подумает, стоит ли ему продолжать задуманное», – акцентирует Иванников.



«Для обеспечения агентурных сетей на территории России реализуются сложнейшие операции, в которые вовлечены сторонники Украины по всему миру. Вспомним подрыв Крымского моста, когда компоненты для будущего взрывного устройства успели побывать в Болгарии, Турции, Грузии и Армении», – добавил Владимир Ворожцов, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике.

«В настоящий момент раскрыты диверсионные группы, которым направлялись комплектующие в электроплитах.

Для этого злоумышленники использовали неправильную адресную маркировку. Кроме того, известен случай, когда детали были размещены под грузовым автомобилем, водитель даже ничего не знал о «неожиданной» посылке», – перечислил собеседник.

«Фактически, украинская разведка начала работать «вслепую», то есть использовать в качестве перевозчиков рядовых граждан нашей страны. Иногда, и нам придется это признать, имеет место и сознательная работа на противника. Нельзя забывать о том, что наивных людей противник может попросту подкупить», – подчеркивает эксперт.

При этом напрямую с территории Украины в Россию вряд ли кто-то отправляет какие-либо комплектующие. В основном разведка противника действует через Польшу, а также страны Прибалтики и Закавказья. «Противодействовать подобным операциям сложно, однако в нашем распоряжении имеется ряд практик, проверенных еще в советские годы», – акцентирует Ворожцов.