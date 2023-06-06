ВСУ обстреляли из РСЗО «Ураган» белгородский поселок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» поселок Разумное Белгородской области, который находится в 35 километрах от границы. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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По информации издания, в результате происшествия никто не пострадал. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все ракеты.

Первая ракета была подбита 5 июня после полудня. Ее осколки рухнули на десять машин и крышу частного дома. Спустя какое-то время были ликвидированы еще две ракеты — в результате оказались повреждены автомобиль, а также кровля тепличного комбината.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при обстреле со стороны Украины Грайворонского городского округа пострадал 14-летний подросток. Ему оказали первую медицинскую помощь в центральной районной больнице. Позже школьника перенаправили в детскую областную больницу.