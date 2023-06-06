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В Екатеринбурге 13 клиентов «Ёбидоёби» госпитализированы с сальмонеллезом

В Екатеринбурге выявлено 13 случаев заражения сальмонеллезом у клиентов доставки кафе японской кухни «Ёбидоёби». Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В Екатеринбурге 13 клиентов «Ёбидоёби» госпитализированы с сальмонеллезом
© globallookpress.com

Как выяснилось, случаи заболевания острой кишечной инфекцией выявлены со 2 по 4 июня. Все клиенты делали заказ из пункта доставки, расположенного на ул. Щербакова, 20. У всех пострадавших отмечено заболевание средней тяжести, они госпитализированы в инфекционное отделение стационара.

В ходе проверки на объекте были выявлены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения. В частности, не соблюдаются требования к условиям хранения пищевой продукции, к поточности движения готовой продукции и сырья, не ведется контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имеет маркировки и документации.

Кроме того, выявлены нарушения дезинфекционного режима, правил маркировки инвентаря, а также у сотрудников отсутствуют медицинские книжки. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды и проч.

Владельцу точки выданы предписания о приостановки реализации продукции, об обследовании работников, проведения дезинфекции помещения. Деятельность ресторана доставки временно приостановлена.

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