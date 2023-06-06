Двое украинских пилотов признались ФСБ в подготовке терактов в России

Сотрудники ФСБ задержали двух пилотов авиачасти Главного управления военной разведки Минобороны Украины, которые признались в подготовке терактов в России с использованием «грязной бомбы». Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Украинская разведка организовала авиачасть, целью которой являлось совершение диверсий в России на легкомоторных самолетах.