Трех девушек госпитализировали после отравления алкоголем в Пензе
В Пензе трех девушек госпитализировали с отравлением спиртосодержащей продукцией. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По данным ведомства, одна из девушек выпила алкогольный напиток во время празднования дня рождения подруги, две другие пострадавшие употребили спиртосодержащую продукцию, которую купили в одном из магазинов города. В результате все девушки были госпитализированы с признаками отравления.
— Сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».
Массовое отравление алкоголем произошло и в Ульяновской области с 3 по 4 июня. Известно, что все погибшие днем ранее употребляли алкогольный напиток «Мистер Сидр», купленный в одном из магазинов города. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».