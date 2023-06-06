Трех девушек госпитализировали после отравления алкоголем в Пензе

В Пензе трех девушек госпитализировали с отравлением спиртосодержащей продукцией. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, одна из девушек выпила алкогольный напиток во время празднования дня рождения подруги, две другие пострадавшие употребили спиртосодержащую продукцию, которую купили в одном из магазинов города. В результате все девушки были госпитализированы с признаками отравления.

— Сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».