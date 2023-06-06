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Взрыв прогремел в российском частном доме

В поселке Чаша Ленинградской области произошел взрыв в частном доме. Об этом сообщил источник «Известий».

Взрыв прогремел в российском частном доме
© Pixabay

По его информации, сначала жилую постройку охватил огонь, он впоследствии перекинулся на баню. В процессе горения над домом начали появляться электрические вспышки, площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Пострадал один человек — хозяин дома, он получил ожоги. Россиянину понадобилась помощь врачей, других подробностей о его состоянии не приводится. Причины случившегося выясняются.

Ранее в многоквартирном доме Дагестана произошел взрыв газа. ЧП произошло в однокомнатной квартире на седьмом этаже. Пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами.

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