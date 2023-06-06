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Рабочий умер в чане с пивом в подмосковном Раменском

Рабочий погиб в чане с пивом. Несчастный случай произошел в подмосковном Раменском. Об этом сообщает MK.RU.

Рабочий умер в чане с пивом в подмосковном Раменском
© Shutterstock

По предварительной версии, мужчина задохнулся, отравившись парами производства. Как пишет издание, 3 июня владелец частной пивоварни попросил своего знакомого из ближнего зарубежья поработать на производстве. Хозяин ушел, а когда вернулся, то заметил, что рабочего нет на месте. Другой сотрудник увидел, что один из чанов с пивом на две тысяч литров открыт. Хозяин и рабочий заглянули внутрь емкости и обнаружили на дне тело мужчины. По их же версии, мужчина хотел зачерпнуть пиво, но, надышавшись углекислого газа, упал в чан и погиб.

Ранее в Подмосковье погиб рабочий, пытаясь потушить задевший высоковольтные провода грузовик. Грузовик загорелся, задев стрелой высоковольтные провода. Водитель хотел самостоятельно справиться с пламенем и коснулся кузова. Рабочий погиб на месте от удара током. 17 мая сообщалось, что механизатора из Татарстана насмерть придавило мешком с удобрениями весом в 900 килограммов.

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