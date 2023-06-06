Рабочий умер в чане с пивом в подмосковном Раменском

По предварительной версии, мужчина задохнулся, отравившись парами производства. Как пишет издание, 3 июня владелец частной пивоварни попросил своего знакомого из ближнего зарубежья поработать на производстве. Хозяин ушел, а когда вернулся, то заметил, что рабочего нет на месте. Другой сотрудник увидел, что один из чанов с пивом на две тысяч литров открыт. Хозяин и рабочий заглянули внутрь емкости и обнаружили на дне тело мужчины. По их же версии, мужчина хотел зачерпнуть пиво, но, надышавшись углекислого газа, упал в чан и погиб.