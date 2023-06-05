В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления контрафактным алкоголем

Первые случаи отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», — написал он в Telegram.

Мелик-Гусейнов добавил, что медицинские работники в настоящее время борются за жизнь нескольких человек.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией, достигло 35, 16 из них скончались.