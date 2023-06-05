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В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления контрафактным алкоголем

Первые случаи отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления контрафактным алкоголем
© РИА Новости

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», — написал он в Telegram.

Мелик-Гусейнов добавил, что медицинские работники в настоящее время борются за жизнь нескольких человек.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией, достигло 35, 16 из них скончались.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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