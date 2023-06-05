Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, медики борются за жизнь других отравившихся. По предварительным данным, они отравились этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

О первых случаях отравления сидром стало известно 5 июня, жители Ульяновской области приобрели алкогольный напиток, который продавался в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. В данный момент на предприятии ведутся проверки.

В Ульяновской области от отравления скончались 16 человек, пострадали 40 человек. В Самарской области умерли две женщины, семь человек пострадали. Также молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

Обстоятельства отравлений и случаев летальных исходов потребителей расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В ходе выяснения причин следователи задержали индивидуального предпринимателя, предположительно, связанного с произошедшим.