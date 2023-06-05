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В Нижегородской области отмечены первые случаи гибели от суррогатного алкоголя

Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, медики борются за жизнь других отравившихся. По предварительным данным, они отравились этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

О первых случаях отравления сидром стало известно 5 июня, жители Ульяновской области приобрели алкогольный напиток, который продавался в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. В данный момент на предприятии ведутся проверки.

В Ульяновской области от отравления скончались 16 человек, пострадали 40 человек. В Самарской области умерли две женщины, семь человек пострадали. Также молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

Обстоятельства отравлений и случаев летальных исходов потребителей расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Оборот продукции производителя «Мистер сидр» заблокировали по всей России

В ходе выяснения причин следователи задержали индивидуального предпринимателя, предположительно, связанного с произошедшим.

В Росалкогольрегулировании заявили, что все отгрузки и поставки продукции марки "Мистер Сидр" были заблокированы на территории России после отравления граждан.

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