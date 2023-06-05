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Москвич украл у работодателя криптовалюту на 206 миллионов рублей

Криптовалюту на 206,7 миллиона рублей украл у своего работодателя айтишник в Москве. Как сообщает столичная прокуратура, для этого москвич внедрился программного обеспечения в работу корпоративной сети, принадлежащей компании.

Москвич украл у работодателя криптовалюту на 206 миллионов рублей
© мослента

На допросе 29-летний мужчина признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Несмотря на то, что вор успел потратить украденные им деньги, он смог полностью возместить ущерб. Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Ранее новый возлюбленный украл у 40-летней москвички украшения общей стоимостью в несколько миллионов рублей

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