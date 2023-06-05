Москвич украл у работодателя криптовалюту на 206 миллионов рублей

Криптовалюту на 206,7 миллиона рублей украл у своего работодателя айтишник в Москве. Как сообщает столичная прокуратура, для этого москвич внедрился программного обеспечения в работу корпоративной сети, принадлежащей компании.

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На допросе 29-летний мужчина признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Несмотря на то, что вор успел потратить украденные им деньги, он смог полностью возместить ущерб. Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.