Москвич украл у работодателя криптовалюту на 206 миллионов рублей
Криптовалюту на 206,7 миллиона рублей украл у своего работодателя айтишник в Москве. Как сообщает столичная прокуратура, для этого москвич внедрился программного обеспечения в работу корпоративной сети, принадлежащей компании.
На допросе 29-летний мужчина признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Несмотря на то, что вор успел потратить украденные им деньги, он смог полностью возместить ущерб. Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
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