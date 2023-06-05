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Виновный в получении ожогов подростком на юго-западе задержан

Подросток, обливший сверстника горючей жидкостью на юго-западе Москвы, задержан. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

Виновный в получении ожогов подростком на юго-западе задержан
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"В настоящее время 14-летний подросток, обливший сверстника горючей жидкостью, задержан, его опрашивают", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт установления "второго участника происшествия" и отметили, что с ним проводятся необходимые мероприятия.

Вечером в понедельник на детской площадке в Чечерском проезде группа подростков играла с бензином. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что, по предварительным данным, 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение. Пострадавший мальчик получил серьезные ожоги и госпитализирован. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, он находится на контроле прокуратуры.

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