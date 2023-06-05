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Подросток, игравший во дворе на юге Москвы, получил множественные ожоги

Группа подростков 14-15 лет играли в одном из дворов района Зюзино. Один из детей в результате игры почти сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Подросток получил множественные ожоги во время игры в Москве
© РИА Новости

По предварительной информации, 14-летний мальчик находился на детской площадке в Чечерском проезде с группой ребят. Затем у них в руках оказалось какое-то горючее вещество, предположительно бензин. Заметил вспыхнувшего ребенка один из жителей, он же вызвал скорую и полицию на место происшествия.

Ребенок получил 80% ожогов тела. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства получения несовершеннолетним телесных повреждений.

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