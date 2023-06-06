Роспотребнадзор изымает из оборота продукцию «Мистер Сидр» в Москве
Специалисты Роспотребнадзора принимают меры по выявлению в продаже в Москве потенциально опасной продукции «Мистер Сидр». Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.
«В связи с полученной информацией о случаях отравлений, связанных с употреблением продукции «Пивная продукция - «Мистер Сидр», произведенной ООО «АНДИ», управлением Роспотребнадзора по Москве оперативно принимаются меры по недопущению реализации такой продукции на территории города. Управлением совместно с исполнительными органами власти Москвы в настоящее время проводятся меры по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота», - заявили в пресс-службе.
Жителей столицы призвали отказаться от приобретения продукции «Мистер Сидр» и сообщать обо всех случаях ее продажи по телефону: 8 (495) 687-40-41.
Ранее Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления контрафактным сидром и поручил изъять из продажи продукцию «Мистер Сидр» после отравлений людей в Ульяновской и Самарской областях.