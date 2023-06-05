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Бастрыкин вмешался в дело об отравлении россиян сидром

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК уголовные дела по фактам отравления людей сидром, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Это будет сделано для объективного и всестороннего расследования.

Бастрыкин вмешался в дело об отравлении россиян сидром
© News.ru

Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования, — говорится в сообщении.

СК займется расследованием отравления жителей Ульяновской и Самарской областей. Бастрыкин также поручил ГСУ СК проверить случаи отравления спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары. Полиция изъяла порядка шести тысяч литров сидра из 23 торговых точек.

Кроме того, в Самарской области от отравления неустановленным веществом умерли две женщины. Накануне вечером они употребляли сидр. Сотрудники правоохранительных органов начали масштабную проверку всех торговых точек и складов алкоголя в области.

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