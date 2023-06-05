ФСБ задержала россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин решил участвовать в боевых действиях против российской армии на стороне Украины и стал сотрудничать с представителями украинских спецслужб. Воплотить задуманное ему не удалось, так как о планах узнали сотрудники ФСБ.