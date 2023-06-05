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Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины
© РИА Новости

Россиянин решил участвовать в боевых действиях против российской армии на стороне Украины и стал сотрудничать с представителями украинских спецслужб. Воплотить задуманное ему не удалось, так как о планах узнали сотрудники ФСБ.

Мужчину задержали 5 мая. В отношении него возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ. Он признался в содеянном. Суд отправил его в СИЗО.

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