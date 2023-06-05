Полицейские остановили фуру с сидром от марки «Мистер сидр» в Самарской области

Полицейские остановили фуру с 810 литрами «Мистера сидра» в Самаре. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно полученным данным, на 23 км Московского шоссе в областном центре сотрудники дорожно-патрульной службы остановили грузовой автомобиль. В результате проверки документов и осмотра полуприцепа была обнаружена накладная на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции от марки «Мистер сидр» и коробки с пластиковыми кегами объемом 810 литров. На указанный в накладной адрес складского помещения выехали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, пишет сайт МВД.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от региональных управлений Роспотребнадзора изъять из продажи все партии продукции «Мистер сидр». По последней информации, в результате употребления данного напитка в Ульяновской области скончались 16 человек. Общее число пострадавших достигло 35.