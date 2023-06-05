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Продукцию "Мистер сидр" изымут из магазинов Москвы

Продукция "Мистер сидр" будет изъята из магазинов Москвы, в том числе при рейдах на предмет выявления контрафактного алкоголя в объектах торговли. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять продукцию "Мистер сидр".

"Это полномочия Роспотребнадзора. Если сотрудники Депторга при проверке [предприятий торговли на предмет] несанкционного алкоголя увидят эту продукцию - изымут", - ответил собеседник агентства на вопрос, планируется ли изъять продукцию "Мистер сидр" из продажи в столице.

Число погибших от отравления сидром выросло до 16 человек

Ранее в понедельник стало известно о случаях отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии. По последним данным, в Ульяновской области в результате отравления умерли 16 человек, в Самаре - двое. В Удмуртии отравились два человека, они находятся в больнице в критическом состоянии, по данному факту прокуратура Удмуртии начала проверку. В Самарской области после отравления сидром госпитализированы три человека.

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