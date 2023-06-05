Число погибших от отравления сидром выросло до 16 человек
В Ульяновской области умерло 16 человек из-за отравления суррогатным сидром. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских.
По его словам, всего от суррогатного сидра пострадало 35 человек.
«25 – в Димитровграде, 9 – в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек – в Ульяновской областной клинической больнице, еще один – в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи», – уточнил Русских.
Согласно имеющимся данным, среди пострадавших от алкоголесодержащего напитка есть одна несовершеннолетняя – эту информацию проверят правоохранительные органы. Губернатор также предложил провести профилактические рейды по пунктам продажи алкоголя.
Он также добавил, что Минздрав региона отправил экипажам скорой помощи особые инструкции на случай обнаружения новых пострадавших. Кроме того, в местных стационарах поставили дополнительные больничные койки.
«Усилили дежурство в профильных стационарах: к приему пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение УОКЦСВМП. Всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь. Соответствующие указания даны органам социальной защиты», – добавил Русских.
Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи массового отравления после употребления сидра.