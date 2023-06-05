Число погибших от отравления сидром выросло до 16 человек

«25 – в Димитровграде, 9 – в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек – в Ульяновской областной клинической больнице, еще один – в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи», – уточнил Русских.