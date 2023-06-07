Неизвестный сообщил о минировании всех ТРЦ в Кемерове и Саратове

"В Кемеровский районный суд Кемеровской области снова поступило сообщение о минировании, но на этот раз уже ТРЦ в городе Кемерове и городе Саратове. Неизвестный сообщил, что его группировка Asylum заминировала ТРЦ, и потребовал, чтобы на указанный им номер телефона было перечислено 20 млн рублей", - сообщается на сайте суда.