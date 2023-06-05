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Неизвестные похитили флаг России со здания представительства Россотрудничества в Кишиневе

Российский флаг был похищен неизвестными 2 июня с фасада здания, где расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Молдавии.

Со здания Россотрудничества в Кишиневе похитили флаг РФ
© РИА Новости

"С фасада здания Российского центра науки и культуры в Кишиневе был похищен государственный флаг Российской Федерации. Кто и с какой целью совершил этот противоправный акт - предстоит выяснить правоохранительным органам Республики Молдова. Посольство рассчитывает, что молдавской стороной будут предприняты исчерпывающие меры по расследованию данного случая, установлению и привлечению к ответственности правонарушителей", - говорится в сообщении.

Это уже не первый инцидент в отношении российских представительств в Молдавии. В феврале 2023 года неизвестные облили красной краской фасад здания, где расположено представительство Россотрудничества. А в октябре 2022 года акту вандализма подверглось здание посольства РФ в Кишиневе. Мужчина нанес на ограждение представительства оскорбительную надпись, а затем начал бросать петарды в здание, после чего влез на забор и попытался проникнуть в посольский комплекс. Российские дипломаты направили ноту протеста, отметив, что нападение произошло при попустительстве молдавских властей.

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