Стали известны симптомы, которые наблюдались у отравившихся сидром

У многих отравившихся напитком «Мистер Сидр» врачи диагностировали «судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества». Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, в Ульяновской и Самарской областях погибли люди разного возраста: от 24 до 51 года. Личность одного погибшего до сих пор устанавливается.

В Ульяновске 33-летнюю женщину и ее сожителя бригада скорой медицинской помощи экстренно доставила в больницу, однако они скончались в реанимации. В Димитровграде 24-летняя девушка не успела обратиться за помощью: она выпила сидр в квартире, после чего умерла. Ее тело было обнаружено позже.

В Ульяновской области в реанимации находятся восемь человек, в том числе 16-летняя и 17-летняя девушки. Одна из них учится в местном колледже.

Симптомы отравления напитком также были зафиксированы в Удмуртии: 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина сейчас находятся в критическом состоянии.