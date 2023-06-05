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Информация о повреждении ж/д путей в Калининграде не подтвердилась

Информация о повреждении железнодорожного полотна рядом со станцией Брусничная в Калининграде не подтвердилась. Местные жители перепутали громкий звук со взрывом. Об этом сообщается в Telergam-канале Baza.

Информация о повреждении ж/д путей в Калининграде не подтвердилась
© РИА Новости

По данным издания, жители Калининграда услышали звук, похожий на взрыв, рядом с железнодорожной станцией Бруснична. О произошедшем они сразу сообщили в экстренные службы.

Сотрудники правоохранительных органов проверили сообщение, однако ничего не нашли.

На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

По предварительным данным, около железной дороги неизвестные взрывали петарды. Специалисты продолжают проверять железнодорожные пути. Пока что никаких следов взрыва обнаружено не было. Изменений в расписании движения поездов не появилось, они двигаются в обычном режиме.

Ранее недалеко от Бахчисарая произошел подрыв железнодорожного полотна.

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