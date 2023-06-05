Информация о повреждении ж/д путей в Калининграде не подтвердилась

Информация о повреждении железнодорожного полотна рядом со станцией Брусничная в Калининграде не подтвердилась. Местные жители перепутали громкий звук со взрывом. Об этом сообщается в Telergam-канале Baza.

По данным издания, жители Калининграда услышали звук, похожий на взрыв, рядом с железнодорожной станцией Бруснична. О произошедшем они сразу сообщили в экстренные службы.

Сотрудники правоохранительных органов проверили сообщение, однако ничего не нашли.

По предварительным данным, около железной дороги неизвестные взрывали петарды. Специалисты продолжают проверять железнодорожные пути. Пока что никаких следов взрыва обнаружено не было. Изменений в расписании движения поездов не появилось, они двигаются в обычном режиме.