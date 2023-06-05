Административное здание загорелось в центре Москвы

По его словам, пожар произошел на втором этаже трехэтажного здания по адресу Оружейный переулок, дом 13, строение 1. На месте возгорания работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Движение транспорта на участке ограничено до одной полосы из трех. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» столичных автомобилистов призвали выбирать маршруты объезда. В этот же день в одном из корпусов Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» сработали противопожарные системы и системы оповещения. При этом задымления и пожара в помещениях не было.