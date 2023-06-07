NBC News: запущенные по Москве дроны направлялись к домам сотрудников СВР. Американские журналисты выяснили, что атака дронов на Москву и Подмосковье не была направлена по случайным целям — всё было тщательно спланировано и выверено. Как заявил телеканал, несколько источников, знающих подробности об ударе, рассказали об этом сами.

По словам высокопоставленного американского чиновника и сотрудника Конгресса, дроны метили в квартиры сотрудников Службы внешней разведки России (СВР).

Компания Strider Technologies вычислила цели по открытым источникам — одна из многоэтажек, пострадавших во время атаки, принадлежит российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью. А та, в свою очередь, считается прикрытием для СВР.

Но при этом непонятно, было ли повреждено жильё кого-либо из офицеров СВР и ранен ли хоть кто-то из разведчиков.

«Это не была какая-то случайная атака на богатый пригород», — сказал Эрик Левеск, главный операционный директор и соучредитель Strider Technologies. «Удар должен был попасть в самое сердце психологической войны российско-украинского конфликта, который впервые достиг московских районов».

Атака дронов на Москву и Подмосковье произошла больше недели назад, 30 мая. Урон тогда был нанесён незначительный — пострадало несколько зданий и пара человек обратились в больницу с лёгкими травмами.