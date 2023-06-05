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Москвичей задержали за пособничество украинским телефонным террористам

Московская полиция задержала пятерых горожан и жителей Московской области по делу о пособничестве украинским телефонным террористам. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что пятеро задержанных «обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров».

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По предварительным данным, по заданию, полученному от украинцев, москвичи покупали GSM-шлюзы и активировали сим-карты разных сотовых операторов.

«Это позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность», - объяснила Волк.

Если одну из сим-карт блокировали, ее заменяли новой.

Украинские мошенники с помощью москвичей звонили россиянам, выдавая себя за сотрудников банков или полиции. Они предупреждали об «угрозе похищения денег» и призывали перевести средства на «безопасные счета» - на самом деле деньги уходили на счета злоумышленников.

Полиция установила места, в которых находилось оборудование для удаленного использования абонентских номеров. Полицейские провели обыски в четырех квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске. Там были изъяты более десяти тысяч сим-карт, GSM-шлюзы, модемы и компьютеры.

Задержанным предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали, что украинские мошенники стали звонить россиянам в пять раз реже. В Совбезе заявили, что это связано с ликвидацией нескольких мошеннических колл-центров в Запорожской и Харьковской областях.

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