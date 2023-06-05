Москвичей задержали за пособничество украинским телефонным террористам

Московская полиция задержала пятерых горожан и жителей Московской области по делу о пособничестве украинским телефонным террористам. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что пятеро задержанных «обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров».

По предварительным данным, по заданию, полученному от украинцев, москвичи покупали GSM-шлюзы и активировали сим-карты разных сотовых операторов.

«Это позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность», - объяснила Волк.

Если одну из сим-карт блокировали, ее заменяли новой.

Украинские мошенники с помощью москвичей звонили россиянам, выдавая себя за сотрудников банков или полиции. Они предупреждали об «угрозе похищения денег» и призывали перевести средства на «безопасные счета» - на самом деле деньги уходили на счета злоумышленников.

Полиция установила места, в которых находилось оборудование для удаленного использования абонентских номеров. Полицейские провели обыски в четырех квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске. Там были изъяты более десяти тысяч сим-карт, GSM-шлюзы, модемы и компьютеры.

Задержанным предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество).