Мужчина открыл стрельбу после конфликта в московском баре

Два человека получили ранения при конфликте со стрельбой на юге столицы, сообщает ГУ МВД России по Москве.
По данным полиции, между посетителями бара на Затонной улице произошла ссора. Сотрудники заведения вывели на улицу одного из участников перепалки. Там мужчина дважды выстрелил в живот бармену и сбежал. Напарник пострадавшего догнал стрелявшего в районе Судостроительной улицы и тоже получил пулю.
«Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно заключению медиков, причинен легкий вред здоровью. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщил начальник управления информации и общественных связей ведомства Владимир Васенин.
Подозреваемого задержали, им оказался 43-летний приезжий. При осмотре места происшествия полицейские нашли пистолет и гильзы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") УК России.
Ранее конфликт со стрельбой произошел у кафе в центре Москвы. В результате инцидента пострадали два человека.