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Мужчина открыл стрельбу после конфликта в московском баре

Два человека получили ранения при конфликте со стрельбой на юге столицы, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Мужчина открыл стрельбу после конфликта в московском баре
© Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По данным полиции, между посетителями бара на Затонной улице произошла ссора. Сотрудники заведения вывели на улицу одного из участников перепалки. Там мужчина дважды выстрелил в живот бармену и сбежал. Напарник пострадавшего догнал стрелявшего в районе Судостроительной улицы и тоже получил пулю.

«Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно заключению медиков, причинен легкий вред здоровью. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщил начальник управления информации и общественных связей ведомства Владимир Васенин.

Подозреваемого задержали, им оказался 43-летний приезжий. При осмотре места происшествия полицейские нашли пистолет и гильзы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") УК России.

Ранее конфликт со стрельбой произошел у кафе в центре Москвы. В результате инцидента пострадали два человека.

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