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На железной дороге в Омской области произошла диверсия

В Омской области неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге, поджигателя ищут сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На железной дороге в Омской области произошла диверсия
© РИА Новости

Диверсия произошла ночью 4 июня возле перегона Московка — Сыропятское. Проезжающий мимо машинист грузового поезда заметил возгорание и доложил об увиденном в экстренные службы.

Прибывшие на место силовики нашли на месте две пустые бутылки со следами горючего. Неизвестные вскрыли системы сигнализации, централизации и блокировки.

Неполадки удалось устранить, сейчас поезда следуют без задержек.

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