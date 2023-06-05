$80.88-0.0987.10+0.52

Появились фото изъятого смертельного сидра в Ульяновской области

Правоохранители изъяли 193 кеги опасного сидра объемом по 30 литров каждая. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Появились фото изъятого смертельного сидра в Ульяновской области
© Вечерняя Москва

В ходе проверки выяснилось, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество. В настоящее время продажа опасного напитка на территории прекращена во всех торговых точках, передает сайт МВД Медиа.

Соцсети

По данным управления Следственного комитета России по Ульяновской области, с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с отравлением. Впоследствии восемь человек скончались.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий