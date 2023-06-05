Появились фото изъятого смертельного сидра в Ульяновской области
Правоохранители изъяли 193 кеги опасного сидра объемом по 30 литров каждая. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.
В ходе проверки выяснилось, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество. В настоящее время продажа опасного напитка на территории прекращена во всех торговых точках, передает сайт МВД Медиа.
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По данным управления Следственного комитета России по Ульяновской области, с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с отравлением. Впоследствии восемь человек скончались.