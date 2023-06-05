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В Санкт-Петербурге неизвестные застрелили гендиректора строительной фирмы на улице

В Санкт-Петербурге неизвестные застрелили генерального директора строительной компании на улице. Об этом сообщается в Telergam-канале Mash на Мойке.

Гендиректора строительной фирмы расстреляли в Петербурге
© РИА Новости

По данным издания, 48-летний СК "Монолит" Виктор Алиев находился на строительной площадке, расположенной на Глухарской улице. В какой-то момент из предмета, напоминающего пистолет, в него выстрелили семь раз. От полученных травм бизнесмен погиб. Злоумышленник скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Камера наблюдения зафиксировала расстрел бизнесмена на западе столицы

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователи рассматривают версию о заказном убийстве. Стрелявшего ищут.

Как сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале, убийство было совершено около 09:00 5 июня 2023 года. По данным издания, трое мужчин выстрелили в бизнесмена через забор, после чего уехали на синем легковом автомобиле Daewoo Nexia.

Ранее в Дагестане застрелили 61-летнего главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова.

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