Гендиректора строительной фирмы расстреляли в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные застрелили генерального директора строительной компании на улице. Об этом сообщается в Telergam-канале Mash на Мойке.

По данным издания, 48-летний СК "Монолит" Виктор Алиев находился на строительной площадке, расположенной на Глухарской улице. В какой-то момент из предмета, напоминающего пистолет, в него выстрелили семь раз. От полученных травм бизнесмен погиб. Злоумышленник скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователи рассматривают версию о заказном убийстве. Стрелявшего ищут.

Как сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале, убийство было совершено около 09:00 5 июня 2023 года. По данным издания, трое мужчин выстрелили в бизнесмена через забор, после чего уехали на синем легковом автомобиле Daewoo Nexia.