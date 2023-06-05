Информацию о пожаре в детском отделении больницы в Коммунарке опровергли «Мосленте» в пресс-службе столичного Департамент здравоохранения. Ранее СМИ сообщали, что возгорание произошло на втором этаже корпуса, а пациентов и сотрудников эвакуировали из здания.
«В одном из помещений сработали противопожарные системы и системы оповещения. Задымления и пожара не было. Ситуация была отработана в стандартном режиме и в соответствии со всеми мерами безопасности», — пояснили в Депздраве.
Все помещения, по данным пресс-службы ведомства, были проверены соответствующими службами. На данный момент персонал возвращается к работе. Пациентов в здание еще не допустили.
Ранее сообщалось, что три человека сгорели в пожаре на складе в подмосковном Одинцове.