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Информацию о пожаре в детском отделении больницы в Коммунарке опровергли

Информацию о пожаре в детском отделении больницы в Коммунарке опровергли «Мосленте» в пресс-службе столичного Департамент здравоохранения. Ранее СМИ сообщали, что возгорание произошло на втором этаже корпуса, а пациентов и сотрудников эвакуировали из здания.

Информацию о пожаре в детском отделении больницы в Коммунарке опровергли
© Мослента

«В одном из помещений сработали противопожарные системы и системы оповещения. Задымления и пожара не было. Ситуация была отработана в стандартном режиме и в соответствии со всеми мерами безопасности», — пояснили в Депздраве.

Все помещения, по данным пресс-службы ведомства, были проверены соответствующими службами. На данный момент персонал возвращается к работе. Пациентов в здание еще не допустили.

Ранее сообщалось, что три человека сгорели в пожаре на складе в подмосковном Одинцове.

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