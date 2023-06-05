Самарского бизнесмена задержали в Ульяновской области по делу об отравлении сидром

Индивидуального предпринимателя из Самарской области задержали по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области . Об этом в понедельник, 5июня, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ .

— Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, — говорится в сообщении .

По данным управления Следственного комитета России по Ульяновской области, с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с отравлением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Известно, что они употребляли сидр, купленный в одном из магазинов города.