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На трассе «Кавказ» задержали автобус с сотней контрафактных Чебурашек

Сотрудники таможенной службы обнаружили контрафактные игрушки в автобусе, направлявшемся из Москвы в Пятигорск. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

На трассе «Кавказ» задержали автобус с сотней контрафактных Чебурашек
© РИА Новости

По данным издания, в Ставропольском крае на федеральной трассе "Кавказ" для проверки был остановлен автобус Москва — Пятигорск. Сотрудники таможенной службы обнаружили внутри коробки, в которых лежали плюшевые Чебурашки.

Телеграм-канал «SHOT»

Водитель сказал сотрудникам правоохранительных органов, что у него нет необходимых документов на товар.

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По факту произошедшего проводится проверка. Игрушки были изъяты.

Ранее сообщалось, что под Белгородом задержали 28-летнего военного, который вез сослуживцам 195 литров контрафактного спирта. Как рассказал молодой человек, спирт он купил с рук в Курске, а вез в лагерь для "личных нужд". 39 емкостей с жидкостью были изъяты, материалы проверки и груз отправили в военную комендатуру.

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