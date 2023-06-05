На трассе «Кавказ» задержали автобус с сотней контрафактных Чебурашек
Сотрудники таможенной службы обнаружили контрафактные игрушки в автобусе, направлявшемся из Москвы в Пятигорск. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
По данным издания, в Ставропольском крае на федеральной трассе "Кавказ" для проверки был остановлен автобус Москва — Пятигорск. Сотрудники таможенной службы обнаружили внутри коробки, в которых лежали плюшевые Чебурашки.
Водитель сказал сотрудникам правоохранительных органов, что у него нет необходимых документов на товар.
По факту произошедшего проводится проверка. Игрушки были изъяты.
Ранее сообщалось, что под Белгородом задержали 28-летнего военного, который вез сослуживцам 195 литров контрафактного спирта. Как рассказал молодой человек, спирт он купил с рук в Курске, а вез в лагерь для "личных нужд". 39 емкостей с жидкостью были изъяты, материалы проверки и груз отправили в военную комендатуру.