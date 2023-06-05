На трассе «Кавказ» задержали автобус с сотней контрафактных Чебурашек

Сотрудники таможенной службы обнаружили контрафактные игрушки в автобусе, направлявшемся из Москвы в Пятигорск. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, в Ставропольском крае на федеральной трассе "Кавказ" для проверки был остановлен автобус Москва — Пятигорск. Сотрудники таможенной службы обнаружили внутри коробки, в которых лежали плюшевые Чебурашки.

Телеграм-канал «SHOT»

Водитель сказал сотрудникам правоохранительных органов, что у него нет необходимых документов на товар.

По факту произошедшего проводится проверка. Игрушки были изъяты.