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Роспотребнадзор: восемь человек скончались из-за отравления сидром в Ульяновской области

Роспотребнадзор сообщил, что 14 человек отравились сидром в Ульяновской области, восемь из них скончались.

Число погибших из-за отравления сидром под Ульяновском достигло восьми
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Случаи отравления зафиксированы в Ульяновске и Димитровграде.

Специалисты ФМБА России и Роспотребнадзор взяли ситуацию под контроль, уточняется в сообщении.

Семь нижегородцев умерли от отравления суррогатами алкоголя в 2022 году

Также Роспотребнадзор призвал граждан не употреблять напиток «Мастер сидр», изготовленный в Самарской области.

Ранее глава Димитровграда Андрей Большаков cообщил, что двенадцать человек отравились алкоголем в городе за три дня, шесть из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».

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