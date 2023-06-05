Число погибших из-за отравления сидром под Ульяновском достигло восьми

Роспотребнадзор: восемь человек скончались из-за отравления сидром в Ульяновской области
Роспотребнадзор сообщил, что 14 человек отравились сидром в Ульяновской области, восемь из них скончались.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
Случаи отравления зафиксированы в Ульяновске и Димитровграде.
Специалисты ФМБА России и Роспотребнадзор взяли ситуацию под контроль, уточняется в сообщении.
Также Роспотребнадзор призвал граждан не употреблять напиток «Мастер сидр», изготовленный в Самарской области.
Ранее глава Димитровграда Андрей Большаков cообщил, что двенадцать человек отравились алкоголем в городе за три дня, шесть из них скончались.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».