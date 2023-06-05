Медведь напал на собиравшего черемшу россиянина

В Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

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Пострадал 40-летний местный житель из села Онотка — он направлялся на лодке к берегу реки для сбора дикорастущего лука, где был атакован хищником. В МВД уточнили, что россиянин получил травмы различной степени тяжести, ему удалось сообщить о случившемся жене.

Увидевшие пострадавшего местные жители помогли ему добраться до больницы, где россиянину оказали первую помощь. По информации Telegram-канала Babr Mash, мужчина отбивался от медведя палкой и ножом, он находится в крайне тяжелом состоянии.