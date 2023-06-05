$80.88-0.0987.10+0.52

Медведь напал на собиравшего черемшу россиянина

В Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Медведь напал на собиравшего черемшу россиянина
© Lenta.ru

Пострадал 40-летний местный житель из села Онотка — он направлялся на лодке к берегу реки для сбора дикорастущего лука, где был атакован хищником. В МВД уточнили, что россиянин получил травмы различной степени тяжести, ему удалось сообщить о случившемся жене.

Увидевшие пострадавшего местные жители помогли ему добраться до больницы, где россиянину оказали первую помощь. По информации Telegram-канала Babr Mash, мужчина отбивался от медведя палкой и ножом, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Хабаровском крае медведь разорвал кузов сбившего его на трассе автомобиля. Животное неожиданно выскочило на оживленную дорогу российского региона, а водитель легкового автомобиля не успел затормозить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий