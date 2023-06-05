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Автомобильный мост в Индии рухнул второй раз за два года

В индийском Бихаре рухнул недостроенный четырехполосный автомобильный мост через реку Ганг «Агувани-Султангандж». Обрушение конструкции происходит второй раз за последние два года. По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения нет.

Автомобильный мост в Индии рухнул второй раз за два года
© Вечерняя Москва

Сначала обрушился один из фрагментов дорожного полотна в центре моста, затем опоры покосились и мост «сложился» в реку.

Ранее в 2022 году часть конструкции была снесена штормом. Тогда причиной обрушения был назван ослабленный трос, в то время как часть экспертов отмечали, что при строительстве были использованы некачественные строительные материалы.

На строительство моста было выделено почти 208 миллионов долларов, передает МИР 24.

В октябре 2022 года в Сети появилось видео обрушения моста в индийском штате Гуджарат. На видеозаписи можно увидеть, как люди стоят на шатающемся мосту. Через какое-то время конструкция рушится и падает в воду вместе со стоящими на ней гражданами.

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