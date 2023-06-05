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В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть

В Москве мужчина пришел на территорию воинской части и угрожал устроить теракт. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть
© ТАСС

По данным издания, вечером 4 июня 2023 года на контрольно-пропускной пункт воинской части, расположенной на юго-западе столицы, пришел 41-летний мужчина. Он потребовал немедленно пропустить его на территорию, иначе обещал совершить теракт. Мужчина заявил, что за преступление спецслужбы США пообещали заплатить ему две тысячи долларов, а также устроить его на работу в их ведомство.

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Дежурный контрольно-пропускного пункта сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. Они приехали на место и задержали нарушителя. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее москвич угрожал взорвать два ТЦ, если полицейские не привезут ему «две шавухи».

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