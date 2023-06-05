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Наводнение в Гаити унесло жизни 15 человек

В начале июня на Гаити обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения в нескольких реках. В результате потопа 15 человек погибли и еще восемь пропали без вести.

Наводнение в Гаити унесло жизни 15 человек
© ahare Khodabande, ZUMAPRESS, Globallookpress

«По обновленным данным, 15 человек погибли, восемь пропали без вести, 7 475 семей пострадали, 1 219 домов затопило, и около 13 390 человек эвакуировали с Западного департамента, Нипе, Юго-Восточного, Северо-Западного и Центрального», - сообщило главное управление гражданской защиты Гаити.

Власти приняли экстренные меры для обеспечения безопасности пострадавших.

В прошлом году сильнейшее наводнение произошло в Сочи. Из-за селевого потока в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Одна женщина погибла, десятки пострадали.

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