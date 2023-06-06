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Россияне заметили прогуливавшегося вдоль трассы медведя и сняли его на видео

В Мурманской области жители встретили медведя, который прогуливался вдоль трассы. Его сняли на видео, которое публикует Telegram-канал «Мурманск».

На кадрах видно, как взрослый бурый медведь величественно прогуливается вдоль дороги и наблюдает за авторами видео. Как только хищник приближается близко к людям, видеозапись заканчивается.

Известно, что кадры сняты на Серебрянском шоссе.

Ранее в поселке Тикси в Якутии попало на видео, как белый медведь сопровождает едущих на снегоходе полярников. На записи видно, как медведь бежит по окутанной снегом земле параллельно снегоходу. Он стремительно обгоняет едущий транспорт, а затем приближается к мужчинам.

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