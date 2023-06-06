Россияне заметили прогуливавшегося вдоль трассы медведя и сняли его на видео

В Мурманской области жители встретили медведя, который прогуливался вдоль трассы. Его сняли на видео, которое публикует Telegram-канал «Мурманск».

На кадрах видно, как взрослый бурый медведь величественно прогуливается вдоль дороги и наблюдает за авторами видео. Как только хищник приближается близко к людям, видеозапись заканчивается.

Известно, что кадры сняты на Серебрянском шоссе.