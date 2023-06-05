В Шебекино мародеры пытались пробраться на подстанцию скорой помощи

В здание Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) пытались пробраться мародеры. Об этом сообщил глава станции СМП Белгородской области Алексей Жиров на своей странице во «ВКонтакте».

© Алексей Жиров / ВКонтакте

«Сегодня удалось окончательно вывезти Шебекинский санитарный автотранспорт и особенно ценное медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику. К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно», — написал Жданов.

Глава белгородской станции СМП также поблагодарил коллег за помощь в эвакуации жителей Мурома и Шебекино. Он сообщил, что санитарный автотранспорт также удалось вывести из Шебекино.