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В Шебекино мародеры пытались пробраться на подстанцию скорой помощи

В здание Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) пытались пробраться мародеры. Об этом сообщил глава станции СМП Белгородской области Алексей Жиров на своей странице во «ВКонтакте».

В Шебекино мародеры пытались пробраться на подстанцию скорой помощи
© Алексей Жиров / ВКонтакте

«Сегодня удалось окончательно вывезти Шебекинский санитарный автотранспорт и особенно ценное медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику. К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно», — написал Жданов.

Глава белгородской станции СМП также поблагодарил коллег за помощь в эвакуации жителей Мурома и Шебекино. Он сообщил, что санитарный автотранспорт также удалось вывести из Шебекино.

Гладков: ВСУ обстреляли центр Шебекино

Приграничные районы Белгородской области находятся под регулярными обстрелами со стороны Украины. Сложная ситуация складывается в Шебекинском городском округе. Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки. В ней участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

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