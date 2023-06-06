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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту до трех километров. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области в своем телеграм-канале.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла
© wikipedia.org

"Шестого июня днем от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до трех километров. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров", – подчеркнуло ведомство.

Согласно информации, в Северо-Курильске пеплопада не было, также там отсутствовал запах сероводорода. Угрозы для населения нет.

25 мая на вулкане Эбеко был зафиксирован пепловый выброс высотой 1 километр. Шлейф от выброса пепла распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

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