Москвич убил собутыльника и сдался полиции
До смерти забил собутыльника и сдался полиции 42-летний москвич. О произошедшем сообщил ГСУ СК России по столице.
Мужчина распивал спиртное со знакомым в квартире на улице Расплетина. Между собутыльниками завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый избил пострадавшего руками и ногами, а также несколько раз ударил неназванным деревянным предметом по голове и туловищу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
Подозреваемый вызвал на место правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Фигуранту дела в ближайшее время изберут меру пресечения.
Ранее житель Подмосковья ударил собутыльника топором и добил ножом.