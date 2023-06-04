Москвич убил собутыльника и сдался полиции

Мужчина распивал спиртное со знакомым в квартире на улице Расплетина. Между собутыльниками завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый избил пострадавшего руками и ногами, а также несколько раз ударил неназванным деревянным предметом по голове и туловищу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.