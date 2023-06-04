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Стала известна причина пожара в новосибирской больнице

Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска произошел предположительно из-за короткого замыкания, рассказал начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов. Об этом пишет ТАСС.

«Предварительная причина пожара - короткое замыкание», - пояснил Орлов.

По его словам, точная причина станет известной после того, как специалисты обследуют здание.

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов отметил, что точные сроки восстановительных работ пока не определены.

Чиновник добавил, что в настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного пожаром больнице. После того, как специалисты закончат подсчет, представят конкретные данные, будет проведено совещание, на котором уже будут озвучены сроки ремонтных работ.

По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал. Пациенты и персонал медицинского учреждения были своевременно эвакуированы.

Специалисты экстренных служб временно разместили пациентов, проходивших лечение в ЦКБ, в больнице №3, в ЦНМТ, в роддоме и в региональном сосудистом центре.

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