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Пожарные ликвидировали открытое горение в больнице Новосибирска

Открытое горение на кровле Центральной клинической больницы в Новосибирске ликвидировано. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные ликвидировали открытое горение в больнице Новосибирска
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что пожарные справились с огнем в 17.11 (13.11 мск). Площадь пожара составляла 1,8 тыс. кв. метров.

В тушении огня участвовали 100 специалистов экстренных служб и 33 единицы специальной техники.

Пожарные в настоящее время осуществляют проливку сгоревших конструкций с тем, чтобы не допустить повторного возгорания.

Ранее крупный пожар был ликвидирован на открытой площадке стройки в Москве. Площадь возгорания составляла 500 кв. метров.

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