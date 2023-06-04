Пожарные ликвидировали открытое горение в больнице Новосибирска

Открытое горение на кровле Центральной клинической больницы в Новосибирске ликвидировано. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пресс-службе пояснили, что пожарные справились с огнем в 17.11 (13.11 мск). Площадь пожара составляла 1,8 тыс. кв. метров.

В тушении огня участвовали 100 специалистов экстренных служб и 33 единицы специальной техники.

Пожарные в настоящее время осуществляют проливку сгоревших конструкций с тем, чтобы не допустить повторного возгорания.