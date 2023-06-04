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В российском регионе предотвратили попытку поджога военкомата и диверсию

Задержан подозреваемый в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по российскому региону, передает РИА Новости.

В российском регионе предотвратили попытку поджога военкомата
© Lenta.ru

Собеседник агентства в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, уточнил, что представители силовых структур вместе с региональной полицией предотвратили уничтожение одного из территориальных органов Минобороны, а также объекта транспортной инфраструктуры — военного комиссариата в Магнитогорске и участка Южно-Уральской железной дороги.

«Гражданин, подозреваемый в причастности к совершенным деяниям, задержан», — заверили в пресс-службе.

По данным источника РИА Новости, задержанный действовал в интересах украинских спецслужб за денежное вознаграждение.

Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России («Покушение на террористический акт»), статьи 281 («Диверсия»), предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный срок заключения соответственно.

Центральным районным судом Челябинска задержанному в скором времени будет избрана мера пресечения, резюмировал источник.

12 мая сообщалось, что суд отправил на лечение в психоневрологический интернат 15-летнего школьника, обвиняемого ФСБ в подготовке теракта путем поджога военкомата в Тобольске.

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