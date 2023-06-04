Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородом

Ранее Гладков сообщил, что посетил медицинские учреждения города, навестил раненых во время предыдущих обстрелов жителей.

Пострадавшие, уточнил губернатор, идут на поправку. В частности, хорошая динамика наблюдается у детей из Соболевки, поступивших в больницу после обстрела села со стороны ВСУ.