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Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородом

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородом
© РИА Новости

Губернатор уточнил, что специалисты экстренных ведомств «уточняют последствия на земле».

Ранее Гладков сообщил, что посетил медицинские учреждения города, навестил раненых во время предыдущих обстрелов жителей.

Пострадавшие, уточнил губернатор, идут на поправку. В частности, хорошая динамика наблюдается у детей из Соболевки, поступивших в больницу после обстрела села со стороны ВСУ.

Специалисты городских медицинских учреждений справляются даже со сложными случаями, лекарственных препаратов хватает, резюмировал Гладков.

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