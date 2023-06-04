На нефтебазе в США произошел пожар из-за удара молнии

В США молния ударила в нефтебазу, из-за серьезного пожара эвакуировали местных жителей. Инцидент произошел в городе Лейк-Чарльз (Луизиана), сообщает телеканал NBC.

© U.S. Air Force/ Nan Wylie

Молния попала в резервуар с сырой нефтью на территории компании Calcasieu Refining. Возник пожар, над нефтебазой сразу образовался огромный столб дыма.

Пострадавших не было, однако власти решили эвакуировать всех жителей в радиусе 2,5 километра от места ЧП, включая 70 пожилых людей из домов престарелых.

Компания Calcasieu Refining перерабатывает нефть, эксплуатирует трубопровод и управляет баржей для перевалки нефтепродуктов.

По данным Национальной службы погоды США, в субботу в регионе наблюдались сильные грозы и град.