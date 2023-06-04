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Mercedes упал с третьего этажа парковки в Москве

Автомобиль Mercedes-Benz ML 350 упал с третьего этажа многоуровневой парковки, расположенной возле ЖК «Савеловский Сити». Водитель остался жив, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около 10:30 мск на Новодмитровской улице.

По данным канала, водитель самостоятельно выбрался из поврежденной иномарки. На нем «не было ни единой царапинки».

От медицинской помощи автолюбитель отказался.

На место происшествия выехали представители экстренных служб. Подробности и инцидента выясняются.

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