На одной из московских строек произошел несчастный случай с рабочим

В Москве на Ленинградском шоссе рабочий стройки упал с высоты
В Москве на строительной площадке, находящейся на Ленинградском шоссе, рабочий упал с высоты, ему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«На строительном объекте на Ленинградском шоссе с высоты упал рабочий. Мужчина госпитализирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В связи с происшествием Головинская межрайонная прокуратура начала контролировать выяснение причин происшествия на объекте.
В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии упавший с высоты мужчина и какие он получил травмы.
Ранее на одной из строек Санкт-Петербурга упал автокран, водителя зажало в кабине.
Также в Миассе 10-летний мальчик упал с шестиметровой высоты на заброшенной стройке. По данным ведомства, школьники решили поиграть на заброшенной стройке. Один из детей сорвался с шестиметровой высоты.