На одной из московских строек произошел несчастный случай с рабочим

В Москве на строительной площадке, находящейся на Ленинградском шоссе, рабочий упал с высоты, ему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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«На строительном объекте на Ленинградском шоссе с высоты упал рабочий. Мужчина госпитализирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В связи с происшествием Головинская межрайонная прокуратура начала контролировать выяснение причин происшествия на объекте.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии упавший с высоты мужчина и какие он получил травмы.

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