Мужчина ранил ножом трех человек в Мурманске

"Для поиска злоумышленника были ориентированы как и оперативные службы, так и наружные наряды полиции. В результате разыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД по горячим следам был задержан ранее судимый мурманчанин 1996 года рождения. С ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании в порядке 91 УПК РФ", - пояснили в пресс-службе.